Tokenomika Shade Protocol (SHD) Odkryj kluczowe informacje o Shade Protocol (SHD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Shade Protocol (SHD) Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default. Oficjalna strona internetowa: https://shadeprotocol.io/ Biała księga: https://docs.shadeprotocol.io/shade-protocol/ Tokenomika i analiza cenowa Shade Protocol (SHD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shade Protocol (SHD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.17M Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.31M Historyczne maksimum: $ 95.66 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.430488 Tokenomika Shade Protocol (SHD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shade Protocol (SHD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.