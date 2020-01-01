Poznaj tokenomikę SENSUS (SENSUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SENSUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SENSUS (SENSUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SENSUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SENSUS (SENSUS) / Tokenomika / Tokenomika SENSUS (SENSUS) Odkryj kluczowe informacje o SENSUS (SENSUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SENSUS (SENSUS) Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it's the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system's reach, influence, and power. Oficjalna strona internetowa: https://0xSensus.com Kup SENSUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa SENSUS (SENSUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SENSUS (SENSUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.86K $ 127.86K $ 127.86K Całkowita podaż: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Podaż w obiegu: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 127.86K $ 127.86K $ 127.86K Historyczne maksimum: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013624 $ 0.00013624 $ 0.00013624 Dowiedz się więcej o cenie SENSUS (SENSUS) Tokenomika SENSUS (SENSUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SENSUS (SENSUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SENSUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SENSUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSENSUS tokenomikę, poznaj cenę tokena SENSUSna żywo! Prognoza ceny SENSUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SENSUS? Nasza strona z prognozami cen SENSUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SENSUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.