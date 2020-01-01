Poznaj tokenomikę Sector (SECT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SECT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sector (SECT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SECT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Sector (SECT) Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH. Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH. Oficjalna strona internetowa: https://sector.finance/ Biała księga: https://sector-finance.gitbook.io/sector-finance/welcome/introduction Tokenomika i analiza cenowa Sector (SECT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sector (SECT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 322.58K $ 322.58K $ 322.58K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Historyczne maksimum: $ 0.213099 $ 0.213099 $ 0.213099 Historyczne minimum: $ 0.01316846 $ 0.01316846 $ 0.01316846 Aktualna cena: $ 0.0344061 $ 0.0344061 $ 0.0344061 Tokenomika Sector (SECT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sector (SECT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SECT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SECT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.