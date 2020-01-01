Poznaj tokenomikę Satori Network (SATORI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATORI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Satori Network (SATORI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATORI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Satori Network (SATORI) Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. "Satori" is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one's true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can't we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down. Oficjalna strona internetowa: https://satorinet.io/ Kup SATORI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Satori Network (SATORI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Satori Network (SATORI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 346.67K $ 346.67K $ 346.67K Całkowita podaż: $ 650.00K $ 650.00K $ 650.00K Podaż w obiegu: $ 608.04K $ 608.04K $ 608.04K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 370.59K $ 370.59K $ 370.59K Historyczne maksimum: $ 103.8 $ 103.8 $ 103.8 Historyczne minimum: $ 0.280069 $ 0.280069 $ 0.280069 Aktualna cena: $ 0.570136 $ 0.570136 $ 0.570136 Dowiedz się więcej o cenie Satori Network (SATORI) Tokenomika Satori Network (SATORI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Satori Network (SATORI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SATORI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATORI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.