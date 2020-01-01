Poznaj tokenomikę Sandy Codex (SANDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SANDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sandy Codex (SANDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SANDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sandy Codex (SANDY) / Tokenomika / Tokenomika Sandy Codex (SANDY) Odkryj kluczowe informacje o Sandy Codex (SANDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sandy Codex (SANDY) CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Oficjalna strona internetowa: https://www.sandycodex.com/ Biała księga: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Tokenomika i analiza cenowa Sandy Codex (SANDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sandy Codex (SANDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 177.33K Całkowita podaż: $ 724.63M Podaż w obiegu: $ 724.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 177.33K Historyczne maksimum: $ 0.01349582 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024174 Tokenomika Sandy Codex (SANDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sandy Codex (SANDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SANDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SANDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.