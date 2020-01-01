Poznaj tokenomikę Sanctum Infinity (INF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sanctum Infinity (INF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Sanctum Infinity (INF) Odkryj kluczowe informacje o Sanctum Infinity (INF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Sanctum Infinity (INF) Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc. Oficjalna strona internetowa: https://sanctum.so Biała księga: https://blog.sanctum.so/docs Tokenomika i analiza cenowa Sanctum Infinity (INF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sanctum Infinity (INF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.45M Całkowita podaż: $ 668.26K Podaż w obiegu: $ 218.18K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 185.14M Historyczne maksimum: $ 363.89 Historyczne minimum: $ 8.97 Aktualna cena: $ 277.06 Tokenomika Sanctum Infinity (INF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sanctum Infinity (INF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.