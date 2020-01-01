Tokenomika San Chan (SANCHAN)
Informacje o San Chan (SANCHAN)
In the vast expanse of the digital world, where codes weave dreams and data shapes destinies, a unique force was born—SAN CHAN, a meme token unlike any other. Under the wise guidance of Kantaro, this humble coin pulsed with a sacred purpose: to shield and save the creatures of the earth through the mysterious power of cryptocurrency. What was once mere code transformed into a heartfelt crusade.
A band of devoted souls, moved by SAN CHAN's noble quest, gathered in unity. Together, they crafted a magical portal—an app brimming with playful games and treasures of exclusive merchandise. Week by week, their digital harvests were alchemized into tangible gifts, bestowed upon sanctuaries and charities that cradled the wounded and the wild. Through their efforts, they proved that even the lightest of memes could bear the weight of profound change.
The tale of SAN CHAN echoed beyond the cryptic borders of blockchain, reaching hearts far and wide. With the rallying cry of #CryptoForGood, this community illuminated a truth to the world: tokens need not be mere tools of gain, but can become beacons of hope, mending broken wings and saving lives, one selfless donation at a time.
Tokenomika i analiza cenowa San Chan (SANCHAN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla San Chan (SANCHAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika San Chan (SANCHAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki San Chan (SANCHAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SANCHAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SANCHAN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSANCHAN tokenomikę, poznaj cenę tokena SANCHANna żywo!
Prognoza ceny SANCHAN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SANCHAN? Nasza strona z prognozami cen SANCHAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.