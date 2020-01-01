Poznaj tokenomikę Safe Haven (SHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Safe Haven (SHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Safe Haven (SHA) / Tokenomika / Tokenomika Safe Haven (SHA) Odkryj kluczowe informacje o Safe Haven (SHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Safe Haven (SHA) Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Oficjalna strona internetowa: https://safehaven.io/ Kup SHA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Safe Haven (SHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Safe Haven (SHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 660.65K $ 660.65K $ 660.65K Całkowita podaż: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Podaż w obiegu: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 660.65K $ 660.65K $ 660.65K Historyczne maksimum: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Safe Haven (SHA) Tokenomika Safe Haven (SHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Safe Haven (SHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHA tokenomikę, poznaj cenę tokena SHAna żywo! Prognoza ceny SHA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHA? Nasza strona z prognozami cen SHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.