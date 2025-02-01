Poznaj tokenomikę Runbot (RBOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RBOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Runbot (RBOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RBOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Runbot (RBOT) Odkryj kluczowe informacje o Runbot (RBOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Runbot (RBOT) Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://runbot.io Biała księga: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Tokenomika i analiza cenowa Runbot (RBOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Runbot (RBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 181.15K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 12.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.49M Historyczne maksimum: $ 0.060957 Historyczne minimum: $ 0.01485352 Aktualna cena: $ 0.01487784 Tokenomika Runbot (RBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Runbot (RBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RBOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.