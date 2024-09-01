Poznaj tokenomikę Ronnie (RONNIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RONNIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ronnie (RONNIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RONNIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ronnie (RONNIE) $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Oficjalna strona internetowa: https://rronsol.xyz/ Biała księga: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Ronnie (RONNIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ronnie (RONNIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.37K $ 6.37K $ 6.37K Całkowita podaż: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Podaż w obiegu: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.37K $ 6.37K $ 6.37K Historyczne maksimum: $ 0.01198027 $ 0.01198027 $ 0.01198027 Historyczne minimum: $ 0.00000489 $ 0.00000489 $ 0.00000489 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Ronnie (RONNIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ronnie (RONNIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RONNIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RONNIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRONNIE tokenomikę, poznaj cenę tokena RONNIEna żywo! Prognoza ceny RONNIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RONNIE? Nasza strona z prognozami cen RONNIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RONNIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.