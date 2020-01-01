Poznaj tokenomikę RMRK (RMRK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RMRK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RMRK (RMRK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RMRK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RMRK (RMRK) / Tokenomika / Tokenomika RMRK (RMRK) Odkryj kluczowe informacje o RMRK (RMRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RMRK (RMRK) Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token. Oficjalna strona internetowa: https://rmrk.app/ Kup RMRK teraz! Tokenomika i analiza cenowa RMRK (RMRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RMRK (RMRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 361.78K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 9.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 400.47K Historyczne maksimum: $ 66.22 Historyczne minimum: $ 0.00491139 Aktualna cena: $ 0.04004699 Dowiedz się więcej o cenie RMRK (RMRK) Tokenomika RMRK (RMRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RMRK (RMRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RMRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RMRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRMRK tokenomikę, poznaj cenę tokena RMRKna żywo! Prognoza ceny RMRK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RMRK? Nasza strona z prognozami cen RMRK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RMRK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.