Giełda MEXC / Cena krypto / Rizzyear (RIZZYEAR) / Tokenomika / Tokenomika Rizzyear (RIZZYEAR) Odkryj kluczowe informacje o Rizzyear (RIZZYEAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rizzyear (RIZZYEAR) $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what's possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Oficjalna strona internetowa: https://rizzyear.uwu.ai/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Kup RIZZYEAR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rizzyear (RIZZYEAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rizzyear (RIZZYEAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 136.77K Całkowita podaż: $ 920.84M Podaż w obiegu: $ 920.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 136.77K Historyczne maksimum: $ 0.00371607 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014852 Dowiedz się więcej o cenie Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomika Rizzyear (RIZZYEAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rizzyear (RIZZYEAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIZZYEAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIZZYEAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIZZYEAR tokenomikę, poznaj cenę tokena RIZZYEARna żywo! Prognoza ceny RIZZYEAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIZZYEAR? Nasza strona z prognozami cen RIZZYEAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIZZYEAR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.