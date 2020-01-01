Poznaj tokenomikę Rings scUSD (SCUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rings scUSD (SCUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rings scUSD (SCUSD) / Tokenomika / Tokenomika Rings scUSD (SCUSD) Odkryj kluczowe informacje o Rings scUSD (SCUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rings scUSD (SCUSD) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Oficjalna strona internetowa: https://app.rings.money/ Biała księga: https://docs.rings.money/ Kup SCUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rings scUSD (SCUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rings scUSD (SCUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Całkowita podaż: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Podaż w obiegu: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Historyczne maksimum: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Historyczne minimum: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 Aktualna cena: $ 0.997366 $ 0.997366 $ 0.997366 Dowiedz się więcej o cenie Rings scUSD (SCUSD) Tokenomika Rings scUSD (SCUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rings scUSD (SCUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena SCUSDna żywo! Prognoza ceny SCUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCUSD? Nasza strona z prognozami cen SCUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.