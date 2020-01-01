Poznaj tokenomikę RIG TOKEN (RIG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RIG TOKEN (RIG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika RIG TOKEN (RIG) Odkryj kluczowe informacje o RIG TOKEN (RIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RIG TOKEN (RIG) RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation. Oficjalna strona internetowa: https://rig.meme/ Kup RIG teraz! Tokenomika i analiza cenowa RIG TOKEN (RIG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RIG TOKEN (RIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.60K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.60K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011601 Dowiedz się więcej o cenie RIG TOKEN (RIG) Tokenomika RIG TOKEN (RIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RIG TOKEN (RIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIG tokenomikę, poznaj cenę tokena RIGna żywo! Prognoza ceny RIG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIG? Nasza strona z prognozami cen RIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.