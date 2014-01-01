Poznaj tokenomikę Riecoin (RIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Riecoin (RIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Riecoin (RIC) / Tokenomika / Tokenomika Riecoin (RIC) Odkryj kluczowe informacje o Riecoin (RIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Riecoin (RIC) Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Oficjalna strona internetowa: https://riecoin.xyz/ Biała księga: https://riecoin.xyz/Whitepaper Kup RIC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Riecoin (RIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Riecoin (RIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 481.54K Całkowita podaż: $ 84.00M Podaż w obiegu: $ 70.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 575.38K Historyczne maksimum: $ 0.56919 Historyczne minimum: $ 0.0003386 Aktualna cena: $ 0.00684974 Dowiedz się więcej o cenie Riecoin (RIC) Tokenomika Riecoin (RIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Riecoin (RIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIC tokenomikę, poznaj cenę tokena RICna żywo! Prognoza ceny RIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIC? Nasza strona z prognozami cen RIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.