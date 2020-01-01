Poznaj tokenomikę Relend USDC (REUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Relend USDC (REUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Relend USDC (REUSDC) / Tokenomika / Tokenomika Relend USDC (REUSDC) Odkryj kluczowe informacje o Relend USDC (REUSDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Relend USDC (REUSDC) Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Oficjalna strona internetowa: https://relend.network/ Kapitalizacja rynkowa: $ 55.30M $ 55.30M $ 55.30M Całkowita podaż: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Podaż w obiegu: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.30M $ 55.30M $ 55.30M Historyczne maksimum: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 Historyczne minimum: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Aktualna cena: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Dowiedz się więcej o cenie Relend USDC (REUSDC) Tokenomika Relend USDC (REUSDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Relend USDC (REUSDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REUSDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REUSDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREUSDC tokenomikę, poznaj cenę tokena REUSDCna żywo! Prognoza ceny REUSDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REUSDC? Nasza strona z prognozami cen REUSDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 