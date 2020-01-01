Tokenomika Regen (REGEN)

Tokenomika Regen (REGEN)

Odkryj kluczowe informacje o Regen (REGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Regen (REGEN)

REGEN coin is the token for the Regen Network Platform

Oficjalna strona internetowa:
https://www.regen.network/
Biała księga:
https://regen-network.gitlab.io/whitepaper/Economics.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Regen (REGEN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Regen (REGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.52M
Całkowita podaż:
$ 148.35M
Podaż w obiegu:
$ 148.35M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.52M
Historyczne maksimum:
$ 5.07
Historyczne minimum:
$ 0.00559539
Aktualna cena:
$ 0.01025773
Tokenomika Regen (REGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Regen (REGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów REGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów REGEN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszREGEN tokenomikę, poznaj cenę tokena REGENna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.