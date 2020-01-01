Poznaj tokenomikę RavenQuest (QUEST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUEST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RavenQuest (QUEST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUEST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RavenQuest (QUEST) / Tokenomika / Tokenomika RavenQuest (QUEST) Odkryj kluczowe informacje o RavenQuest (QUEST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RavenQuest (QUEST) RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Oficjalna strona internetowa: https://www.ravenquest.io Biała księga: https://whitepaper.ravenquest.io/ Kup QUEST teraz! Tokenomika i analiza cenowa RavenQuest (QUEST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RavenQuest (QUEST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 77.33M $ 77.33M $ 77.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Historyczne maksimum: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Historyczne minimum: $ 0.01684095 $ 0.01684095 $ 0.01684095 Aktualna cena: $ 0.01710066 $ 0.01710066 $ 0.01710066 Dowiedz się więcej o cenie RavenQuest (QUEST) Tokenomika RavenQuest (QUEST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RavenQuest (QUEST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUEST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUEST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUEST tokenomikę, poznaj cenę tokena QUESTna żywo! Prognoza ceny QUEST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUEST? Nasza strona z prognozami cen QUEST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUEST już teraz! 