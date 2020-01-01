Poznaj tokenomikę Ramen (RAMEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAMEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ramen (RAMEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAMEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ramen (RAMEN) Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Oficjalna strona internetowa: https://ramen.finance Biała księga: https://docs.ramen.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Ramen (RAMEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ramen (RAMEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 187.14K Całkowita podaż: $ 92.16M Podaż w obiegu: $ 19.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 899.15K Historyczne maksimum: $ 0.471503 Historyczne minimum: $ 0.0074111 Aktualna cena: $ 0.0097564 Tokenomika Ramen (RAMEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ramen (RAMEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAMEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAMEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.