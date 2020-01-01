Poznaj tokenomikę Raju the Elephant (RAJU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAJU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Raju the Elephant (RAJU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAJU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Raju the Elephant (RAJU) The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1852979189298671995 Kup RAJU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Raju the Elephant (RAJU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Raju the Elephant (RAJU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.75K $ 34.75K $ 34.75K Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.75K $ 34.75K $ 34.75K Historyczne maksimum: $ 0.0008851 $ 0.0008851 $ 0.0008851 Historyczne minimum: $ 0.0000099 $ 0.0000099 $ 0.0000099 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Raju the Elephant (RAJU) Tokenomika Raju the Elephant (RAJU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Raju the Elephant (RAJU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAJU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAJU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRAJU tokenomikę, poznaj cenę tokena RAJUna żywo! Prognoza ceny RAJU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAJU? Nasza strona z prognozami cen RAJU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RAJU już teraz! 