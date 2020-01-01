Poznaj tokenomikę Raini ($RAINI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $RAINI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Raini ($RAINI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $RAINI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Raini ($RAINI) Odkryj kluczowe informacje o Raini ($RAINI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Raini ($RAINI) Crypto native game development and publishing studio, with products built in an ecosystem powered by $RAINI Oficjalna strona internetowa: https://www.raini.io/ Tokenomika i analiza cenowa Raini ($RAINI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Raini ($RAINI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 456.01K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 486.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 468.79K Historyczne maksimum: $ 0.208815 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00093697 Dowiedz się więcej o cenie Raini ($RAINI) Tokenomika Raini ($RAINI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Raini ($RAINI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $RAINI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $RAINI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$RAINI tokenomikę, poznaj cenę tokena $RAINIna żywo! Prognoza ceny $RAINI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $RAINI? Nasza strona z prognozami cen $RAINI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $RAINI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.