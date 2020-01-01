Poznaj tokenomikę Rainbow Token (RBW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RBW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rainbow Token (RBW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RBW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Rainbow Token (RBW) Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI. Oficjalna strona internetowa: https://www.cryptounicorns.fun/ Kup RBW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rainbow Token (RBW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rainbow Token (RBW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 205.15K $ 205.15K $ 205.15K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 250.88M $ 250.88M $ 250.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 817.72K $ 817.72K $ 817.72K Historyczne maksimum: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00081772 $ 0.00081772 $ 0.00081772 Dowiedz się więcej o cenie Rainbow Token (RBW) Tokenomika Rainbow Token (RBW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rainbow Token (RBW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RBW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RBW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRBW tokenomikę, poznaj cenę tokena RBWna żywo! Prognoza ceny RBW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RBW? Nasza strona z prognozami cen RBW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RBW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.