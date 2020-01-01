Poznaj tokenomikę Quidd (QUIDD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUIDD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Quidd (QUIDD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUIDD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Quidd (QUIDD) / Tokenomika / Tokenomika Quidd (QUIDD) Odkryj kluczowe informacje o Quidd (QUIDD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Quidd (QUIDD) Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world's most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Oficjalna strona internetowa: https://www.quiddtoken.com/ Kup QUIDD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Quidd (QUIDD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quidd (QUIDD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 269.57K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 275.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 977.10K Historyczne maksimum: $ 5.88 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0009771 Dowiedz się więcej o cenie Quidd (QUIDD) Tokenomika Quidd (QUIDD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quidd (QUIDD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUIDD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUIDD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUIDD tokenomikę, poznaj cenę tokena QUIDDna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.