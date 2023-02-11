Poznaj tokenomikę Quick Intel (QKNTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QKNTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Quick Intel (QKNTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QKNTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Quick Intel (QKNTL) / Tokenomika / Tokenomika Quick Intel (QKNTL) Odkryj kluczowe informacje o Quick Intel (QKNTL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Quick Intel (QKNTL) What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What's next for your project? QUICKI's future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Oficjalna strona internetowa: https://quickintel.io Biała księga: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Oficjalna strona internetowa: https://quickintel.io Biała księga: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel Kup QKNTL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Quick Intel (QKNTL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quick Intel (QKNTL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 560.19K $ 560.19K $ 560.19K Całkowita podaż: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Podaż w obiegu: $ 79.96M $ 79.96M $ 79.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 560.49K $ 560.49K $ 560.49K Historyczne maksimum: $ 0.149149 $ 0.149149 $ 0.149149 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00699509 $ 0.00699509 $ 0.00699509 Dowiedz się więcej o cenie Quick Intel (QKNTL) Tokenomika Quick Intel (QKNTL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quick Intel (QKNTL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QKNTL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QKNTL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQKNTL tokenomikę, poznaj cenę tokena QKNTLna żywo! Prognoza ceny QKNTL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QKNTL? Nasza strona z prognozami cen QKNTL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QKNTL już teraz! 