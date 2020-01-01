Poznaj tokenomikę Queen Sherex (QSHX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QSHX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Queen Sherex (QSHX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QSHX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Queen Sherex (QSHX) Odkryj kluczowe informacje o Queen Sherex (QSHX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Queen Sherex (QSHX) Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. Oficjalna strona internetowa: https://www.sherex.vip/ Tokenomika i analiza cenowa Queen Sherex (QSHX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Queen Sherex (QSHX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 317.53K $ 317.53K $ 317.53K Całkowita podaż: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M Podaż w obiegu: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 317.53K $ 317.53K $ 317.53K Historyczne maksimum: $ 0.0015431 $ 0.0015431 $ 0.0015431 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00032569 $ 0.00032569 $ 0.00032569 Dowiedz się więcej o cenie Queen Sherex (QSHX) Tokenomika Queen Sherex (QSHX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Queen Sherex (QSHX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QSHX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QSHX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQSHX tokenomikę, poznaj cenę tokena QSHXna żywo! Prognoza ceny QSHX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QSHX? Nasza strona z prognozami cen QSHX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QSHX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.