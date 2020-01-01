Poznaj tokenomikę QLix (QLIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QLIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QLix (QLIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QLIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / QLix (QLIX) / Tokenomika / Tokenomika QLix (QLIX) Odkryj kluczowe informacje o QLix (QLIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o QLix (QLIX) QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Oficjalna strona internetowa: https://www.qlixbot.io/ Biała księga: https://www.qlixbot.io/ Kup QLIX teraz! Tokenomika i analiza cenowa QLix (QLIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QLix (QLIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Historyczne maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Historyczne minimum: $ 0.02628833 $ 0.02628833 $ 0.02628833 Aktualna cena: $ 0.03063379 $ 0.03063379 $ 0.03063379 Dowiedz się więcej o cenie QLix (QLIX) Tokenomika QLix (QLIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QLix (QLIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QLIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QLIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQLIX tokenomikę, poznaj cenę tokena QLIXna żywo! Prognoza ceny QLIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QLIX? Nasza strona z prognozami cen QLIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QLIX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.