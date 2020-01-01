Poznaj tokenomikę Pumpkin (PKIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PKIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pumpkin (PKIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PKIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pumpkin (PKIN) / Tokenomika / Tokenomika Pumpkin (PKIN) Odkryj kluczowe informacje o Pumpkin (PKIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pumpkin (PKIN) Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Oficjalna strona internetowa: https://pumpkin.fun Biała księga: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb Kup PKIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pumpkin (PKIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pumpkin (PKIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 557.94K $ 557.94K $ 557.94K Całkowita podaż: $ 934.41M $ 934.41M $ 934.41M Podaż w obiegu: $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 596.22K $ 596.22K $ 596.22K Historyczne maksimum: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00063807 $ 0.00063807 $ 0.00063807 Dowiedz się więcej o cenie Pumpkin (PKIN) Tokenomika Pumpkin (PKIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pumpkin (PKIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PKIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PKIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPKIN tokenomikę, poznaj cenę tokena PKINna żywo! Prognoza ceny PKIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PKIN? Nasza strona z prognozami cen PKIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PKIN już teraz! 