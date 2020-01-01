Poznaj tokenomikę Pumpcat (PUMPCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUMPCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pumpcat (PUMPCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUMPCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Pumpcat (PUMPCAT) Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat's all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Oficjalna strona internetowa: https://pumpcatonsol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Pumpcat (PUMPCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pumpcat (PUMPCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.27K Całkowita podaż: $ 999.67M Podaż w obiegu: $ 999.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.27K Historyczne maksimum: $ 0.00168527 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Pumpcat (PUMPCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pumpcat (PUMPCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUMPCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUMPCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.