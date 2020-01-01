Poznaj tokenomikę Puff The Dragon (PUFF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUFF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Puff The Dragon (PUFF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUFF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Puff The Dragon (PUFF) Odkryj kluczowe informacje o Puff The Dragon (PUFF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

## What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

## How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

### Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

### Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Oficjalna strona internetowa: https://puffthedragon.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Puff The Dragon (PUFF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Puff The Dragon (PUFF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 72.00M
Całkowita podaż: $ 888.89M
Podaż w obiegu: $ 888.89M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 72.00M
Historyczne maksimum: $ 0.330448
Historyczne minimum: $ 0.03916614
Aktualna cena: $ 0.081004

Tokenomika Puff The Dragon (PUFF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Puff The Dragon (PUFF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUFF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUFF.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.