Giełda MEXC / Cena krypto / PsyNova Token (PSY) / Tokenomika / Tokenomika PsyNova Token (PSY) Odkryj kluczowe informacje o PsyNova Token (PSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PsyNova Token (PSY) PsyNova is a high-performance framework that simplifies AI deployment, empowering users to build and manage intelligent agents for diverse applications. Powered by advanced Large Language Models and robust API/WebSocket integrations, it offers seamless customization and workflow embedding for both beginners and experts. With its advanced capabilities, PsyNova enables users to design, deploy, and manage intelligent agents tailored for versatile use cases, powered by state-of-the-art large language models (LLMs) and robust API support. Oficjalna strona internetowa: https://psynova.ai/ Biała księga: https://docs.psynova.ai/ Tokenomika i analiza cenowa PsyNova Token (PSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PsyNova Token (PSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.99K Całkowita podaż: $ 999.03M Podaż w obiegu: $ 999.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.99K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika PsyNova Token (PSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PsyNova Token (PSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.