Poznaj tokenomikę Proteo DeFi (PROTEO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PROTEO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Proteo DeFi (PROTEO) / Tokenomika / Tokenomika Proteo DeFi (PROTEO) Odkryj kluczowe informacje o Proteo DeFi (PROTEO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Proteo DeFi (PROTEO) PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX's already established solid tools. Oficjalna strona internetowa: https://proteodefi.com/ Biała księga: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction Kup PROTEO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Proteo DeFi (PROTEO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Proteo DeFi (PROTEO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 159.37K Całkowita podaż: $ 14.07M Podaż w obiegu: $ 9.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.40K Historyczne maksimum: $ 1.83 Historyczne minimum: $ 0.01661991 Aktualna cena: $ 0.01680712 Dowiedz się więcej o cenie Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika Proteo DeFi (PROTEO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Proteo DeFi (PROTEO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PROTEO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PROTEO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPROTEO tokenomikę, poznaj cenę tokena PROTEOna żywo! Prognoza ceny PROTEO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PROTEO? Nasza strona z prognozami cen PROTEO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PROTEO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.