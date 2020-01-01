Poznaj tokenomikę ProductClank ($PRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $PRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ProductClank ($PRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $PRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ProductClank ($PRO) / Tokenomika / Tokenomika ProductClank ($PRO) Odkryj kluczowe informacje o ProductClank ($PRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ProductClank ($PRO) TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products. TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products. Oficjalna strona internetowa: https://productclank.com/ Biała księga: https://paragraph.xyz/@liorg/a-glimpse-into-the-future-of-venture-building Kup $PRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa ProductClank ($PRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ProductClank ($PRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 545.94K $ 545.94K $ 545.94K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 545.94K $ 545.94K $ 545.94K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ProductClank ($PRO) Tokenomika ProductClank ($PRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ProductClank ($PRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $PRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $PRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$PRO tokenomikę, poznaj cenę tokena $PROna żywo! Prognoza ceny $PRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $PRO? Nasza strona z prognozami cen $PRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $PRO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.