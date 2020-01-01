Poznaj tokenomikę Presearch (PRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Presearch (PRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Presearch (PRE) / Tokenomika / Tokenomika Presearch (PRE) Odkryj kluczowe informacje o Presearch (PRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Presearch (PRE) Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Oficjalna strona internetowa: https://www.presearch.io/ Biała księga: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf Kup PRE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Presearch (PRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Presearch (PRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 873.22M $ 873.22M $ 873.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.91M $ 6.91M $ 6.91M Historyczne maksimum: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00690853 $ 0.00690853 $ 0.00690853 Dowiedz się więcej o cenie Presearch (PRE) Tokenomika Presearch (PRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Presearch (PRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRE tokenomikę, poznaj cenę tokena PREna żywo! Prognoza ceny PRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRE? Nasza strona z prognozami cen PRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.