Tokenomika POWSCHE (POWSCHE)
Informacje o POWSCHE (POWSCHE)
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme.
The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time.
POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives.
Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
Tokenomika i analiza cenowa POWSCHE (POWSCHE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla POWSCHE (POWSCHE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika POWSCHE (POWSCHE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki POWSCHE (POWSCHE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów POWSCHE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów POWSCHE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPOWSCHE tokenomikę, poznaj cenę tokena POWSCHEna żywo!
Prognoza ceny POWSCHE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POWSCHE? Nasza strona z prognozami cen POWSCHE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.