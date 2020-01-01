Tokenomika POWSCHE (POWSCHE)

Odkryj kluczowe informacje o POWSCHE (POWSCHE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o POWSCHE (POWSCHE)

POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme.

The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time.

POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives.

Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.

Oficjalna strona internetowa:
https://powsche.com/

Tokenomika i analiza cenowa POWSCHE (POWSCHE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla POWSCHE (POWSCHE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 713.37K
Całkowita podaż:
$ 99.88M
Podaż w obiegu:
$ 99.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 713.37K
Historyczne maksimum:
$ 0.13643
Historyczne minimum:
$ 0.00547514
Aktualna cena:
$ 0.00717855
Tokenomika POWSCHE (POWSCHE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki POWSCHE (POWSCHE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów POWSCHE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów POWSCHE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPOWSCHE tokenomikę, poznaj cenę tokena POWSCHEna żywo!

Prognoza ceny POWSCHE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POWSCHE? Nasza strona z prognozami cen POWSCHE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.