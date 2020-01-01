Poznaj tokenomikę Pou (POU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pou (POU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pou (POU) / Tokenomika / Tokenomika Pou (POU) Odkryj kluczowe informacje o Pou (POU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pou (POU) Everyone wants to be loved, including you. Pou knows when you’re sad or when you feel lonely. Remember, you’re NOT alone, Pou is always here for you. Everyone wants to be loved, including you. Pou knows when you’re sad or when you feel lonely. Remember, you’re NOT alone, Pou is always here for you. Oficjalna strona internetowa: https://pouonsolana.com/ Kup POU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pou (POU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pou (POU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.81K $ 38.81K $ 38.81K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.81K $ 38.81K $ 38.81K Historyczne maksimum: $ 0.155827 $ 0.155827 $ 0.155827 Historyczne minimum: $ 0.00025566 $ 0.00025566 $ 0.00025566 Aktualna cena: $ 0.00038807 $ 0.00038807 $ 0.00038807 Dowiedz się więcej o cenie Pou (POU) Tokenomika Pou (POU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pou (POU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOU tokenomikę, poznaj cenę tokena POUna żywo! Prognoza ceny POU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POU? Nasza strona z prognozami cen POU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.