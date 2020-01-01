Tokenomika Polymtrade (PM)

Tokenomika Polymtrade (PM)

Odkryj kluczowe informacje o Polymtrade (PM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Polymtrade (PM)

Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere.

Oficjalna strona internetowa:
https://polym.trade/

Tokenomika i analiza cenowa Polymtrade (PM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polymtrade (PM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 375.73K
$ 375.73K$ 375.73K
Całkowita podaż:
$ 940.86M
$ 940.86M$ 940.86M
Podaż w obiegu:
$ 940.86M
$ 940.86M$ 940.86M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 375.73K
$ 375.73K$ 375.73K
Historyczne maksimum:
$ 0.00096617
$ 0.00096617$ 0.00096617
Historyczne minimum:
$ 0.00011897
$ 0.00011897$ 0.00011897
Aktualna cena:
$ 0.00040047
$ 0.00040047$ 0.00040047

Tokenomika Polymtrade (PM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Polymtrade (PM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPM tokenomikę, poznaj cenę tokena PMna żywo!

Prognoza ceny PM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PM? Nasza strona z prognozami cen PM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.