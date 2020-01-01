Tokenomika pleb (PLEB)
Informacje o pleb (PLEB)
In the murky depths of the Solana Swamp Network, where memecoins bubble up like swamp gas, PLEB emerged as the ultimate underdog token. Inspired by Pleb the Puddle Jumper—a wide-eyed, green, frog-like creature with a perpetually confused expression—PLEB isn’t just a memecoin; it’s a movement for the little guys, the degens, and the dreamers who’ve been rugged one too many times. The token’s mascot, Pleb, embodies the spirit of every small-time trader who’s ever FOMO’d into a coin at the top, only to watch it crash into the swamp muck.
Pleb is not a frog. Pleb is Pleb.
Tokenomika i analiza cenowa pleb (PLEB)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pleb (PLEB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika pleb (PLEB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki pleb (PLEB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PLEB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLEB.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPLEB tokenomikę, poznaj cenę tokena PLEBna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.