Giełda MEXC / Cena krypto / Playcent (PCNT) / Tokenomika / Tokenomika Playcent (PCNT) Odkryj kluczowe informacje o Playcent (PCNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Playcent (PCNT) Playcent (PCNT) is a decentralized Wix platform for Dapps, games, NFTS and social tokens. We give NFT creators, gaming developers and other creators the opportunity to monetize their skills through the platform. PCNT will also host NFT auctions, E-Sports events and also provide lucrative staking opportunities. Oficjalna strona internetowa: http://playcent.com Kup PCNT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Playcent (PCNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Playcent (PCNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K Całkowita podaż: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Podaż w obiegu: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.77K $ 46.77K $ 46.77K Historyczne maksimum: $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0007797 $ 0.0007797 $ 0.0007797 Dowiedz się więcej o cenie Playcent (PCNT) Tokenomika Playcent (PCNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Playcent (PCNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PCNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PCNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPCNT tokenomikę, poznaj cenę tokena PCNTna żywo! Prognoza ceny PCNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PCNT? Nasza strona z prognozami cen PCNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PCNT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.