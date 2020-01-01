Poznaj tokenomikę PiP (PIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PiP (PIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PiP (PIP) PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP's journey and let's ride the waves together💧 Oficjalna strona internetowa: https://x.com/PipOnHL Kup PIP teraz! Tokenomika i analiza cenowa PiP (PIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PiP (PIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.63M Całkowita podaż: $ 786.09K Podaż w obiegu: $ 786.09K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.63M Historyczne maksimum: $ 81.08 Historyczne minimum: $ 2.83 Aktualna cena: $ 10.97 Dowiedz się więcej o cenie PiP (PIP) Tokenomika PiP (PIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PiP (PIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIP tokenomikę, poznaj cenę tokena PIPna żywo! Prognoza ceny PIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIP? Nasza strona z prognozami cen PIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.