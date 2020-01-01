Poznaj tokenomikę Pinto (PINTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PINTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pinto (PINTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PINTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pinto (PINTO) / Tokenomika / Tokenomika Pinto (PINTO) Odkryj kluczowe informacje o Pinto (PINTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pinto (PINTO) Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Oficjalna strona internetowa: https://pinto.money/ Kup PINTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pinto (PINTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pinto (PINTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Całkowita podaż: $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M Podaż w obiegu: $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Historyczne maksimum: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Historyczne minimum: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 Aktualna cena: $ 0.865924 $ 0.865924 $ 0.865924 Dowiedz się więcej o cenie Pinto (PINTO) Tokenomika Pinto (PINTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pinto (PINTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PINTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PINTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPINTO tokenomikę, poznaj cenę tokena PINTOna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.