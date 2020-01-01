Poznaj tokenomikę PinkSale (PINKSALE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PINKSALE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PinkSale (PINKSALE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PINKSALE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PinkSale (PINKSALE) / Tokenomika / Tokenomika PinkSale (PINKSALE) Odkryj kluczowe informacje o PinkSale (PINKSALE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PinkSale (PINKSALE) PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks. PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks. Oficjalna strona internetowa: https://www.pinksale.finance/ Kup PINKSALE teraz! Tokenomika i analiza cenowa PinkSale (PINKSALE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PinkSale (PINKSALE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.00M $ 37.00M $ 37.00M Całkowita podaż: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Podaż w obiegu: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.00M $ 37.00M $ 37.00M Historyczne maksimum: $ 400.25 $ 400.25 $ 400.25 Historyczne minimum: $ 47.52 $ 47.52 $ 47.52 Aktualna cena: $ 370.02 $ 370.02 $ 370.02 Dowiedz się więcej o cenie PinkSale (PINKSALE) Tokenomika PinkSale (PINKSALE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PinkSale (PINKSALE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PINKSALE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PINKSALE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPINKSALE tokenomikę, poznaj cenę tokena PINKSALEna żywo! Prognoza ceny PINKSALE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PINKSALE? Nasza strona z prognozami cen PINKSALE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PINKSALE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.