Tokenomika Pillar (PLR) Odkryj kluczowe informacje o Pillar (PLR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Pillar (PLR) Community-run, multichain & non-custodial DeFi wallet governed by its token PLR Oficjalna strona internetowa: https://pillar.fi/ Biała księga: https://pillarproject.io/wp-content/uploads/2018/01/Pillar-Gray-Paper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Pillar (PLR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pillar (PLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 585.14K Całkowita podaż: $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 259.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.80M Historyczne maksimum: $ 1.56 Historyczne minimum: $ 0.00121418 Aktualna cena: $ 0.00225028 Tokenomika Pillar (PLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pillar (PLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.