Informacje o Picasso (PICA) Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems. Oficjalna strona internetowa: https://www.picasso.network/ Biała księga: https://docs.picasso.network/ Tokenomika i analiza cenowa Picasso (PICA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Picasso (PICA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 125.16K Całkowita podaż: $ 9.97B Podaż w obiegu: $ 9.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 135.62K Historyczne maksimum: $ 0.02857193 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Picasso (PICA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Picasso (PICA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PICA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PICA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.