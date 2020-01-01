Tokenomika PhoenixDAO (PHNX)

Tokenomika PhoenixDAO (PHNX)

Odkryj kluczowe informacje o PhoenixDAO (PHNX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o PhoenixDAO (PHNX)

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

Oficjalna strona internetowa:
https://phoenixdao.io/
Biała księga:
https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf

Tokenomika i analiza cenowa PhoenixDAO (PHNX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PhoenixDAO (PHNX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 20.18K
$ 20.18K
Całkowita podaż:
$ 110.00M
$ 110.00M
Podaż w obiegu:
$ 51.90M
$ 51.90M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 42.77K
$ 42.77K
Historyczne maksimum:
$ 0.318999
$ 0.318999
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00039115
$ 0.00039115

Tokenomika PhoenixDAO (PHNX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PhoenixDAO (PHNX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PHNX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHNX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPHNX tokenomikę, poznaj cenę tokena PHNXna żywo!

Prognoza ceny PHNX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHNX? Nasza strona z prognozami cen PHNX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.