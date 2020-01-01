Poznaj tokenomikę Phantom Staked SOL (PSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Phantom Staked SOL (PSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Poznaj tokenomikę Phantom Staked SOL (PSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Phantom Staked SOL (PSOL) Odkryj kluczowe informacje o Phantom Staked SOL (PSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Phantom Staked SOL (PSOL) Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Oficjalna strona internetowa: https://phantom.com/ Kup PSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Phantom Staked SOL (PSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phantom Staked SOL (PSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.59M $ 143.59M $ 143.59M Całkowita podaż: $ 681.44K $ 681.44K $ 681.44K Podaż w obiegu: $ 681.44K $ 681.44K $ 681.44K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 143.59M $ 143.59M $ 143.59M Historyczne maksimum: $ 261.11 $ 261.11 $ 261.11 Historyczne minimum: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 Aktualna cena: $ 210.38 $ 210.38 $ 210.38 Dowiedz się więcej o cenie Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomika Phantom Staked SOL (PSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phantom Staked SOL (PSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena PSOLna żywo! Prognoza ceny PSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PSOL? Nasza strona z prognozami cen PSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PSOL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.