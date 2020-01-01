Poznaj tokenomikę PepeMusk (PEPEMUSK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEPEMUSK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PepeMusk (PEPEMUSK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEPEMUSK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PepeMusk (PEPEMUSK) / Tokenomika / Tokenomika PepeMusk (PEPEMUSK) Odkryj kluczowe informacje o PepeMusk (PEPEMUSK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PepeMusk (PEPEMUSK) PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit. Oficjalna strona internetowa: https://www.pepemusk.vip Kup PEPEMUSK teraz! Tokenomika i analiza cenowa PepeMusk (PEPEMUSK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PepeMusk (PEPEMUSK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 285.20K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 285.20K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028521 Dowiedz się więcej o cenie PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomika PepeMusk (PEPEMUSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PepeMusk (PEPEMUSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEPEMUSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEPEMUSK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEPEMUSK tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPEMUSKna żywo! Prognoza ceny PEPEMUSK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEPEMUSK? Nasza strona z prognozami cen PEPEMUSK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEPEMUSK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.