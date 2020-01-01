Tokenomika Zerebro (ZEREBRO) Odkryj kluczowe informacje o Zerebro (ZEREBRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zerebro (ZEREBRO) Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Oficjalna strona internetowa: https://zerebro.org Biała księga: https://zerebro.org/paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Kup ZEREBRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zerebro (ZEREBRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zerebro (ZEREBRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.25M $ 17.25M $ 17.25M Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.25M $ 17.25M $ 17.25M Historyczne maksimum: $ 0.7971 $ 0.7971 $ 0.7971 Historyczne minimum: $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 Aktualna cena: $ 0.01725 $ 0.01725 $ 0.01725 Dowiedz się więcej o cenie Zerebro (ZEREBRO)

Tokenomika Zerebro (ZEREBRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zerebro (ZEREBRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEREBRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEREBRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEREBRO tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEREBROna żywo!

