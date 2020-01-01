Poznaj tokenomikę Pepedex (PPDEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPDEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pepedex (PPDEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPDEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Pepedex (PPDEX) PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs Oficjalna strona internetowa: https://pepemon.world/ Kup PPDEX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pepedex (PPDEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pepedex (PPDEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Całkowita podaż: $ 616.62K $ 616.62K $ 616.62K Podaż w obiegu: $ 547.68K $ 547.68K $ 547.68K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.75K $ 41.75K $ 41.75K Historyczne maksimum: $ 32.47 $ 32.47 $ 32.47 Historyczne minimum: $ 0.03146996 $ 0.03146996 $ 0.03146996 Aktualna cena: $ 0.067703 $ 0.067703 $ 0.067703 Dowiedz się więcej o cenie Pepedex (PPDEX) Tokenomika Pepedex (PPDEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pepedex (PPDEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PPDEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PPDEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPPDEX tokenomikę, poznaj cenę tokena PPDEXna żywo! Prognoza ceny PPDEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PPDEX? Nasza strona z prognozami cen PPDEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PPDEX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.