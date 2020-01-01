Poznaj tokenomikę PayPal USD (PYUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PYUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PayPal USD (PYUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PYUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PayPal USD (PYUSD) / Tokenomika / Tokenomika PayPal USD (PYUSD) Odkryj kluczowe informacje o PayPal USD (PYUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PayPal USD (PYUSD) PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Oficjalna strona internetowa: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Kup PYUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa PayPal USD (PYUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PayPal USD (PYUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Całkowita podaż: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Podaż w obiegu: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Historyczne maksimum: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Historyczne minimum: $ 0.959426 $ 0.959426 $ 0.959426 Aktualna cena: $ 0.999608 $ 0.999608 $ 0.999608 Dowiedz się więcej o cenie PayPal USD (PYUSD) Tokenomika PayPal USD (PYUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PayPal USD (PYUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PYUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PYUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPYUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena PYUSDna żywo! Prognoza ceny PYUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PYUSD? Nasza strona z prognozami cen PYUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PYUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.