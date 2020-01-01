Poznaj tokenomikę ParagonsDAO (PDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ParagonsDAO (PDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ParagonsDAO (PDT) We're an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons' intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Oficjalna strona internetowa: https://paragonsdao.com/ Tokenomika i analiza cenowa ParagonsDAO (PDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ParagonsDAO (PDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M Całkowita podaż: $ 127.98M $ 127.98M $ 127.98M Podaż w obiegu: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M Historyczne maksimum: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 Historyczne minimum: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Aktualna cena: $ 0.051883 $ 0.051883 $ 0.051883 Dowiedz się więcej o cenie ParagonsDAO (PDT) Tokenomika ParagonsDAO (PDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ParagonsDAO (PDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPDT tokenomikę, poznaj cenę tokena PDTna żywo! Prognoza ceny PDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PDT? Nasza strona z prognozami cen PDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PDT już teraz! 